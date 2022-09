Arriva il “Decalogo per turisti e bagnanti” a cura di Legambiente

Il circolo Legambiente “lu cucale” di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con la Società Nazionale Salvamento Bagnanti e con il patrocinio dei comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima, ha avviato ufficialmente un progetto di sensibilizzazione sulla tematica dei rifiuti in spiaggia e in ambiente marino.

di Veronica Murgia