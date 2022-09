SAN’ELPIDIO A MARE – Nell’ambito del Festival off, serie di incontri collegati alla decima edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino, è in programma a Sant’Elpidio a mare, sabato 10 settembre, alle ore 18, presso la Basilica della Misericordia, l’evento “Onde d’arte: La narrazione del genio pittorico in rete”.

L’appuntamento, che ha come obiettivo la comprensione dell’idea del “genio” in relazione alla sua rappresentazione nel mondo digitale, con particolare attenzione al tipo di impatto e al suo appeal, sarà introdotto da Lella Mazzoli, direttrice del Festival di Giornalismo Culturale, e da Giovanni Martinelli, Presidente dell’Accademia Elpidiana di studi storici. Sandra Fiore del Consiglio Nazionale delle Ricerche spiegherà nel dettaglio la realtà del CNR e la relativa comunicazione del patrimonio culturale; Luigi Bravi si soffermerà sulla comunicazione dell’Accademia Raffaello di Urbino da lui diretta; Andrea Lombardinilo dell’Università degli Studi di Chieti – Pescara “Gabriele D’Annunzio” focalizzerà l’attenzione su “Il simulacro dell’immagine. L’arte in rete“, mentre il critico d’arte Nunzio Giustozzi tratterà il tema “Dentro la pittura in un’arte moltiplicata“. Nel corso dell’evento sono previsti interventi musicali a cura di Alessandro Casali e a Giovanni D’Aprile.

Il programma completo è disponibile a questo link: https://www.festivalgiornalismoculturale.it/edizioni/edizione-2022/