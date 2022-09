GROTTAMMARE – Tempo di scuola e di scadenze per chi intende usufruire dei servizi di ristorazione e trasporto nell’anno 2022/23. I servizi sono è riservato a tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di 1° grado di Grottammare.

Per entrambi, il termine per fare domanda è fissato al 10 settembre.

I costi del servizio di Trasporto scolastico variano in funzione dell’Isee e del percorso, sono i seguenti:

Tratte andata e ritorno

Isee < 6.000,00 -> 37 euro annuale

Isee tra 6.000,01 e 10.000,00 -> 94 euro annuale

Isee > 10.000,00 -> 188 euro annuale

Tratta solo andata o solo ritorno

Isee < 6.000,00 -> 37 euro annuale

Isee tra 6.000,01 e 10.000,00 -> 63 euro annuale

Isee > 10.000,00 -> 125 euro annuale

Sono previste riduzioni per il trasporto scuolabus pari al 50% per il secondo figlio e al 75% per il terzo figlio, gratis per il quarto figlio e per le famiglie affidatarie di minori.

Il servizio di Refezione scolastica si intende richiesto per tutta la durata del percorso scolastico, che prevede rientri pomeridiani e quindi la necessità di fornire il servizio di mensa. Il servizio è in grado di fornire diete speciali in caso di problematiche di natura sanitaria (allergie, intolleranza celiachia ecc..) o per scelte etico-religiose, previa compilazione della modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Grottammare o presso i Servizi Scolastici.

Anche in questo caso, i costi variano in base all’Isee familiare, ma sono legati anche al numero dei componenti della famiglia che ne usufruiscono e alla residenza:

Alunni residenti

1° figlio residente utilizzatore del servizio mensa: 4,75 euro a buono pasto

2° figlio residente utilizzatore del servizio mensa, valore ISEE del nucleo familiare < = 15.000,00: 3,65 euro a buono pasto

dal 3° figlio residente utilizzatore del servizio mensa, valore ISEE del nucleo familiare < = 15.000,00: 2,95 euro a buono pasto

Alunni non residenti

1° figlio non residente utilizzatore del servizio mensa: 5,80 euro a buono pasto

2° figlio non residente utilizzatore del servizio mensa, valore ISEE del nucleo familiare < = 15.000,00: 4,45 euro a buono pasto

dal 3° figlio non residente utilizzatore del servizio mensa, valore ISEE del nucleo familiare < =15.000,00: 3,50 euro a buono pasto.

É prevista la gratuità del servizio mensa scolastica per le famiglie affidatarie di minori.

Per leggere l’avviso completo al servizio di trasporto pubblico clicca qui. Per la refezione scolastica, invece, clicca qui.