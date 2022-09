SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento organizzato dalla libreria Nave Cervo di San Benedetto del Tronto.

Domenica 11 settembre, alle ore 18,15, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Francesco Pacifico presenterà il libro “Solo storie di sesso” ( Nottetempo edizioni). Dialoghera con l’autore Valeria Cardarelli, attivista del gruppo transfemminista Liberə Tuttə

In molte narrazioni contemporanee il sesso è raccontato dentro gli schemi rodati dell’iniziazione e della perdizione. Per quanto apparentemente distanti, questi due modi sono le due facce di una stessa medaglia: è difficile raccontare persone adulte che hanno esperienze sessuali (più o meno convenzionali) senza nasconderle dietro prudenti forme di pudore narrativo. In questa raccolta troviamo, invece, storie di persone che sviluppano un proprio linguaggio del sesso e del rapporto di coppia inteso nel senso più ampio e più profondo, scoprendo un modo diverso da quello tradizionale per connettersi agli altri. Questi racconti vanno ostinatamente contro una concezione patriarcale della coppia e una visione proprietaria del sesso e dell’amore. Senza nessuna ricetta e nessun ritorno agli anni settanta, Francesco Pacifico si avventura in un’indagine sincera e radicale sulle colonne d’Ercole della monogamia, dimenticando i falsi tabù e trascinando il lettore in un’utopia postorgasmica che lo porta a esplorare tutto lo spettro di possibilità che si apre tra il senso di proprietà e il solipsismo: un modo diverso di godere.

Per informazioni e prenotazioni: