CENTOBUCHI – Continuano gli allenamenti per l’Atletico Centobuchi in vista dell’inizio del campionato contro l’Aurora Treia, sfida in programma per sabato 10 settembre alle ore 15.30 presso lo Stadio Comunale di Treia. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista biancazzurro Raffaele Tedeschi, autore di un gol nel match di Coppa Italia contro il Grottammare.

Tedeschi: “In Coppa Italia contro il Grottammare abbiamo sottovalutato l’avversario e dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti ma la prima partita è sempre un’incognita. Il gol? Per me l’importante è portare a casa il risultato. Il gruppo? È un gruppo unito, ci sono molti ragazzi della passata stagione e altri nuovi ed insieme allo staff stiamo lavorando bene. Siamo carichi per la nuova stagione e per la prima partita. Mister Fusco? Mi trovo molto bene e lo scorso anno con lui abbiamo fatto un buon finale di stagione. Seguiamo le sue indicazioni e non vediamo l’ora di iniziare”.