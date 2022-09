CENTOBUCHI – In vista dell’inizio del nuovo Campionato di Promozione l’Atletico Centobuchi si prepara ad affrontare l’Aurora Treia, sfida in programma per sabato 10 settembre alle ore 15.30 presso lo Stadio Comunale di Treia. Di seguito le dichiarazioni del direttore sportivo biancazzurro Gian Marco Ameli.

Ameli: “Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo campionato. Abbiamo fatto un buon test in Coppa Italia contro il Grottammare e sabato sapremo chi siamo veramente. Aurora Treia? Il loro è uno dei campi più ostici del girone, hanno una squadra ben messa in campo con profili di categorie superiori. Sarà una partita difficile ma ce l’andremo a giocare a viso aperto e cercheremo di portare a casa il risultato. Obiettivi stagionali? Lo scorso anno abbiamo raggiunto la salvezza meritatamente ma con sofferenza. L’obiettivo di questa stagione è di mantenere la categoria arrivando il prima possibile alla salvezza per poi giocarci il resto del campionato con entusiasmo”.