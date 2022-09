SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La seconda giornata di campionato metterà di fronte due squadre che hanno avuto un inizio diametralmente opposto.

Il Porto d’Ascoli si prepara alla trasferta laziale galvanizzato dal successo per 2-0 in casa con l’Avezzano, grazie al quale i ragazzi di Ciampelli sono riusciti a dare continuità al passaggio del turno in Coppa Italia Serie D.

D’altro canto, la prima gara nel massimo campionato dilettantistico non è stata felice per il Roma City, che nel derby tutto capitolino col Trastevere, si è arreso per 3-1 con i gol di Alonzi, Giordani e Tortolano, due dei quali su rigore. Il tentativo di Ricci di riaprire il match al 30′ della ripresa, è stato in realtà una sola illusione di poter riagguantare un match già compromesso, a causa soprattutto dell’inferiorità numerica.

Ma veniamo alla storia, recentissima, della neonata squadra del Roma City. La società, fondata dall’imprenditore italo-americano Tonino Donio dopo il fallimento dell’Atletico Terme Fiuggi (che cambia nome, strutture e sede), nasce con l’obiettivo “di scalare le categorie nel minor tempo possibile per approdare nel mondo professionistico”, come si apprende dalle parole dello stesso patron.

In questi giorni, la squadra si sta allenando presso la nuova struttura del Riano Athletic Center, agli ordini di mister Statuto che ha pronunciato parole di incoraggiamento verso i suoi ragazzi, nonostante l’amara sconfitta: “Abbiamo giocato una buona partita, la gara è stata condizionata dall’espulsione ma voglio comunque fare i complimenti ai calciatori che di fronte avevano una grande squadra” – riguardo gli obiettivi, il mister non si sbilancia: “Non ci poniamo asticelle in questo primo periodo, vogliamo solo divertirci in questa categoria giocando un buon calcio e facendo crescere i nostri giovani”. Chiara dunque la politica della società, che vuole puntare sugli under.

Questo il probabile 11 titolare della sfida di domenica, con Gagliardini che sarà squalificato dopo il rosso rimediato a Trastevere. Tra parentesi, indicati alcuni ballottaggi che verranno sciolti nelle ultime ore.

Roma City: De Feo, Rea (Montesi), Meo, Ferrante, Di Emma, Corvino, Pisanu (Ricci), Cabella, Raffini (Menghi), Manoni (Piciollo), De Mutiis ( Zoppi).