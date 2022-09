FANO – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 settembre, nella zona turistica di Sassonia è stato catturato il lupo che dallo scorso mese di maggio veniva avvistato dai residenti vicino gli orti sotto le mura di Fano. Durante il mese di agosto, la Regione Marche ne aveva autorizzato la cattura. Organizzata dagli uomini del Cras marchigiano, l’operazione, non cruenta, avvenuta quest’oggi è andata a buon fine. Il lupo verrà trasferito in un luogo segreto, dove potrà tornare a vivere nel suo habitat. In seguito ai vari avvistamenti degli ultimi mesi, l’assessore regionale Mirco Carloni aveva annunciato che «il Mite (Ministero della transizione ecologica, ndr) e l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ndr)» hanno «autorizzato la Regione Marche alla cattura dell’esemplare».