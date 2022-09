SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il numero 9 della Samb, Matteo Chinellato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della seduta del giovedì (In primo piano la video intervista).

Chinellato: “L’esordio è stato positivo, sono contento sia per il gol sia per i 3 punti. Stiamo lavorando bene in vista di domenica, dove avremo anche la spinta dei nostri tifosi. Non vedo l’ora di poter esultare insieme a loro. Sono arrivato da poco ma sono stato accolto benissimo dai miei compagni, mi trovo molto bene col mister e con lo staff. Sono sicuro che miglioreremo ancora tanto, dobbiamo solo continuare a lavorare”.