SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche questo fine settimana, la Quark srl effettuerà interventi di disinfestazione e derattizzazione nelle diverse aree della città. Le operazioni riguarderanno come sempre sponde di corsi d’acqua, aree verdi e terreni incolti di proprietà pubblica oltre che le aree che sono state rilevate grazie alle segnalazioni degli utenti.

In particolare questo fine settimana saranno interessati il quartiere Marina di Sotto e le zone circostanti via Bissolati e via Cefalonia nel quartiere Mare, comprensive degli spazi verdi. Operazioni anche nelle aree dei plessi scolastici comunali, giardini compresi, nonché sulle aiuole e le aree verdi di tutto il lungomare. Passaggi saranno effettuati anche in tutta l’area dell’isola pedonale in centro città.

Infine sono previsti interventi specifici di derattizzazione nell’area dell’asilo di via Puglia, nelle pinete del lungomare e nell’isola pedonale centrale. Come di consueto questi interventi comprendono il posizionamento di nuove trappole e la sostituzione di quelle già presenti ma esaurite.