RIPATRANSONE – Dal 9 al 11 settembre 2022 , in occasione del Festival MarcheStorie Racconti & tradizioni dai borghi in festa, il Belvedere del Piceno si immergerà nelle magiche atmosfere medievali per rivivere episodi e leggende che hanno segnato il suo glorioso passato con l’evento Ripatransone Propugnaculum Piceni “Storia millenaria tra battaglie e leggende”.

Anno Domini 1445: la battaglia di Santa Prisca è lo spettacolo principale in ciascuna delle tre giornate e mette in scena la battaglia di “Santa Prisca”, evento accaduto il 18 gennaio del 1445 che vede Santoro Pucci, uomo d’arme ripano, tra i suoi più grandi protagonisti, respingendo lo Sforza sotto le mura cittadine nella zona detta “Le Fonti”, la stessa in cui si tiene lo spettacolo.

Il festival promosso da Regione Marche, promuove e valorizza il patrimonio marchigiano attraverso i luoghi, le tradizioni, le specialità gastronomiche e il racconto di vicende millenarie.

