PESARO – È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco durante la notte, per via di quattro diversi incendi, avvenuti nella zona compresa tra Via Palestro, Via Goito e Via Nanterre. Tre cassonetti e un’autovettura sono andati in fiamme, e la squadra della Centrale dei Vigili del Fuoco di Pesaro è intervenuta per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano persone coinvolte. Si tratta probabilmente di una serie di atti vandalici, anche se restano ignote le cause del gesto.