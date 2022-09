GROTTAMMARE – Riportiamo un comunicato della SSD Grottammare Calcio 1899 giunto in redazione.

“La SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 è lieta di comunicare il trasferimento a titolo definitivo del proprio calciatore TASSOTTI DENNY alla Società FC INTERNAZIONALE SPA.

Il talentuoso attaccante classe 2007 è già a disposizione dell’U16 nerazzurra agli ordini di Mister Juan Solivellas Vidal che esordirà in campionato il 25/9/2022 contro l’ Udinese.

Il tutto è arrivato dopo due distinti periodi di prova al Konami Youth Center, ai quali è stato invitato a Milano su segnalazione dell’ osservatore nerazzurro Stefano Carassai. L’accordo per il trasferimento è stato raggiunto tra il Direttore Generale del Grottammare Calcio Alceo Galiè e dal Vice Direttore del Settore Giovanile dell’Fc Internazionale Giuseppe Giavardi.

“Voglio rivolgere in primis un grande in bocca al lupo a Denny – dichiara il Responsabile del Settore Giovanile Cristian Pazzi – per l’importante avventura che lo attende e lo formerà da un punto di vista sportivo e umano. Questo trasferimento mette in luce il lavoro quotidiano della società e l’importanza rivolta alla crescita dei giovani: un lavoro corale, che parte dalla scuola calcio qualificata Elite e arriva fino al settore giovanile”.