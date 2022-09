SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

Nel Teramano i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno arrestato quattro persone per rissa aggravata accaduta a Sant’Egidio alla Vibrata.

Come comunicato in una nota stampa giunta in redazione il 7 settembre dall’Arma, dopo gli accertamenti dei militari per tre persone è stata applicata la misura di custodia cautelare in carcere mentre per un’altra i domiciliari con braccialetto elettronico.

I fermati sono residenti nel Teramano e Ascolano.