SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 7 settembre, dal Comune di Monteprandone e dal sindaco Sergio Loggi.

Contrada Solagna Ragnola ancora una volta presa di mira.

Rifiuti di ogni genere – calcinacci, mattonelle, tubi in plastica, materiale di scarto di lavori edili e molto altro ancora – sono stati abbandonati lungo la strada, la scarpata e sul fondo valle.

I Carabinieri Forestali sono intervenuti sull’area qualche giorno fa per verificare la situazione e valutare, in sinergia con la Polizia Locale di Monteprandone e i tecnici dell’ufficio ambiente, le opportune azioni da mettere in atto.

I militari della Stazione di San Benedetto hanno posto sotto sequestro l’area e avviato le indagini al fine di individuare i responsabili. Per quanto concerne il Comune sono pronto per adottare tutti i provvedimenti per bonificare l’area, primo fra tutti un’ordinanza a tutela della salute pubblica.

Purtroppo non è la prima volta che questa zona viene ridotta a discarica abusiva. Già lo scorso gennaio autori di scarichi vennero denunciati e obbligati a recuperare e smaltire correttamente il materiale abbandonato. Sono certo che anche questa volta qualcuno dovrà assumersi la responsabilità e l’onere delle proprie scellerate azioni.

Quello dell’abbandono dei rifiuti nelle nostre campagne è un fenomeno che, come Amministrazione comunale, stiamo cercando da tre anni di prevenire e combattere, per questo l’attenzione resta alta e la collaborazione con le Forze dell’Ordine costante.