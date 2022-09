SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 6 settembre, la giunta comunale ha approvato i seguenti provvedimenti:

– l’adozione di un Piano di Recupero di iniziativa privata per la demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato in via Papa Giovanni Xxiii in stato di abbandono.

– l’organizzazione del servizio di refezione scolastica per il nuovo anno, con il ritorno alla somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche (dopo l’esperienza dei “lunch box”) e con una turnazione, laddove necessaria, finalizzata a limitare gli assembramenti nel rispetto delle linee guida statali.