ACQUAVIVA – L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Arco Avis di Spinetoli-Pagliare ha organizzato per domenica 11 settembre il “Torneo del duca” dalle 8 alle 13. Trattasi di una manifestazione sportiva di tiro con l’arco storico, valida per il campionato italiano.

Gli arcieri si sfideranno con bersagli posizionati lungo le vie di tutto il centro storico.

Sarà un evento itinerante che consentirà ad atleti e spettatori di ammirare gli angoli più belli di Acquaviva, considerando soprattutto quanto “ad hoc” sia il nostro patrimonio storico per questo genere di manifestazioni.

Piazza S. Rocco, provare l’emozione di tirare con l’arco storico dietro la guida di personale esperto. Gli spettatori, oltre ad assistere alla gara, potranno, in, provare l’emozione di tirare con l’arco storico dietro la guida di personale esperto. “Siamo certi che risulterà emozionante assistere a questo tipo di evento e ci aspettiamo la partecipazione di tutta la cittadinanza, dei paesi limitrofi e dei turisti ancora in vacanza nel Piceno” fanno sapere gli organizzatori.

Gli organizzatori ringraziano inoltre: il Presidente Vagnoni, l’assessore Marianna Spaccasassi ed i consiglieri Fabio Capretti e Patrizia Di Girolamo che in questi giorni si stanno “materialmente” impegnando alla realizzazione della manifestazione, certi che questo evento avrà ad Acquaviva, un futuro negli anni che verranno.