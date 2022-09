PINETO – Nella giornata di ieri, martedì 6 settembre, un uomo di 40 anni, residente nel Comune di Pineto, è stato sottoposto da Personale del Commissariato di Atri, alla misura cautelare di allontanamento dall’abitazione familiare con divieto di avvicinamento, in esecuzione del relativo provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Teramo per via di reiterati atti di violenza avvenuti tra le mura domestiche nei confronti dei propri familiari, direttamente accertati dagli stessi Agenti del Commissariato.