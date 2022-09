Promozione, due nuovi rinforzi per l’Atletico Centobuchi: ecco gli under Fabio D’Intino e Luca Di Luca

I biancazzurri si aggiudicano due rinforzi in entrata per mister Fusco in vista dell'inizio del campionato in programma contro l'Aurora Treia per sabato 10 settembre alle 15.30 presso lo Stadio Comunale di Treia