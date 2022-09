SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riprendono gli allenamenti in casa Samb dopo la prima vittoria stagionale contro il Montegiorgio. Dopo la seduta odierna sono stati intervistati l’attaccante Federico Cardella e il fisioterapista Marco Minnucci.

Cardella: “È stata una domenica perfetta, abbiamo portato a casa i tre punti ed era importante iniziare bene. Il gruppo si sta formando, abbiamo una squadra forte e stiamo migliorando di settimana in settimana. Gol col Montegiorgio? Avevo visto il portiere fuori dai pali, ci ho provato ed è andata bene.

Minnucci: “La squadra ha fatto un periodo di preparazione intenso e ne siamo usciti bene senza tanti problemi. Lulli e Migliorini hanno avuto dei risentimenti muscolari mentre Vita ha un problema alla caviglia ma contiamo di rimetterli in sesto per domenica. Sta procedendo bene il recupero di Luccarini e pensiamo di rimetterlo in campo per la prossima settimana”.