SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 8 settembre, a partire dalle ore 7, in via Carnia e via Dolomiti insisterà il divieto di sosta per tutti i veicoli allo scopo di permettere una nuova serie di interventi di manutenzione alla pavimentazione stradale e il rinnovo degli asfalti. Il divieto sarà valido fino a fine lavori, con la possibilità che la Polizia Municipale disponga un’interruzione della circolazione di veicoli e pedoni, qualora i lavori lo richiedessero per ragioni di sicurezza.

Si ricorda inoltre che un analogo divieto insiste ancora, per le stesse motivazioni, anche su via Asiago, dove i lavori sono in procinto di conclusione. Questi interventi sono parte di un lotto più ampio di asfaltature, cominciate lo scorso luglio con i lavori su via Sgambati, che hanno un valore complessivo di 105 mila euro più Iva.