FALCONARA – Un grave incidente ha funestato la mattinata falconarese. Una donna di 57 anni è stata investita da un’auto sulla SS 3 Flaminia, dopo il sottopassaggio ferroviario di Villanova. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada, con il suo cagnolino, sulle strisce

pedonali. Un’auto si è fermata per lasciarla passare, venendo però tamponata da un’altra vettura in arrivo e colpendo inevitabilmente la vittima. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale di Falconara: purtroppo, però, per la donna non c’era più nulla da fare.