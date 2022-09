TERAMO – Nella mattinata di ieri, 5 settembre, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vomano. unitamente ai colleghi del NORM della Compagnia di Giulianova, in seguito ad accurati rilievi tecnici e fotografici sul luogo dell’evento, hanno denunciato in stato di libertà, per omicidio stradale, una donna di ventott’anni di età. la quale ha investito e ucciso sulle strisce pedonali, in via Nazionale, a Castelnuovo Vomano, un’anziana di ottantun anni, la quale, a causa delle gravi ferite riportate, è deceduta sul colpo. Il magistrato titolare delle indagini ha già disposto la restituzione della salma alla famiglia, mentre proseguono le indagini per escutere gli eventuali testimoni che erano presenti al momento dell’incidente.

Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma, al fine di verificare se la conducente del veicolo fosse sotto influsso di sostanze stupefacenti o alcoliche, hanno dato esito negativo.