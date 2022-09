GROTTAMMARE – “Malgrado una mozione vedeva un impegno votato all’unanimità, ci ritroviamo oggi ad avere il sottopasso allagato e interdetto con una transenna solo dal lato della scuola. Perennemente aperti i cancelli per tutte le notti di tutta l’estate”, esordisce così in una nota stampa la consigliera Alessandra Manigrasso.

L’esponente del Movimento 5 Stelle spiega come l’amministrazione comunale non abbia rispettato le disposizioni contenute nella delibera numero 46 del 14 Ottobre 202 , approvata all’unanimità, che impegnava la giunta ad attivarsi per predisporre un piano che assicurasse i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sottopasso. Queste opere avrebbero dovuto migliorare e garantire il decoro, la sicurezza e la sorveglianza del sottopasso, prendendo in considerazione l’installazione di telecamere all’ingresso, al centro e all’uscita dei tunnel, e un eventuale abbattimento delle barriere architettoniche. Tuttavia, “sono passati anni e tutto è rimasto lettera morta”, afferma la Manigrasso.

Sull’argomento abbiamo intervistato la consigliera di minoranza.

I recenti acquazzoni che si sono abbattuti su Grottammare hanno allagato il sottopasso di via Alighieri, portando ad una temporanea interruzione del traffico. Tuttavia, questa situazione non sembra essere nuova per la città. Cosa propone per ovviare a tale criticità?

Il sottopasso di via Dante Alighieri va totalmente sistemato non solo per quanto riguarda gli allagamenti che interrompono il traffico ma anche perché è inconcepibile così com’è. Purtroppo in trent’anni di amministrazione dei ” migliori” non ci hanno mai pensato. Bisogna progettare un pontino che permetta sempre la sua fruibilità. Ad auto ma, anche a bici , motocicli e pedoni. Va realizzato con urgenza, così si finisce di polemizzare con una amministrazione che ha lasciato come sempre nel dimenticatoio i problemi del quartiere. Eppure gli anni passano e le critiche aumentano, così pure i disagi per i cittadini appena cadono due gocce d’acqua.

Recentemente il consigliere Vesperini ha criticato la costruzione della condotta acquifera CIIP, definendola un’opera faraonica e inutile ai fini della risoluzione del problema degli allagamenti. È d’accordo con queste affermazioni?

Sono d ‘accordo con le motivazioni dei vivaisti e dei residenti nel quartiere Gran Madre di Dio, una soluzione andava trovata ed in fretta contro gli allagamenti del quartiere. Sicuramente, però, non è stata praticata la scelta più economica. Andavano puliti e ripristinati i vecchi canali di scorrimento delle acque bianche che permettono il deflusso senza allagamenti.

Tornando al sottopasso di via Alighieri, è stato spesso oggetto di degrado e incuria, come testimoniato anche da RivieraOggi. La giunta comunale ha lavorato per risolvere il problema? E come?

L’amministrazione comunale sino ad oggi si è limitata a far scattare un rosso d’impraticabilità del sottopasso al primo violento acquazzone. Solo nel marzo 2022 ha presentato un progetto complessivo di” Rigenerazione Urbana “che riguarda tutto il quartiere quindi anche il sottopasso. Sono e siamo tutti in attesa di un finanziamento con i fondi del Pnrr per risolvere in maniera definitiva un problema che Grottammare ed in particolar modo l’intero quartiere di zona Ascolani si trascina da anni.