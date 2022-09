TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 6 settembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stamattina, poco prima delle 7, è stato ritrovata la donna 62enne di origini polacche che era scomparsa nella giornata di sabato da Sant’Egidio alla Vibrata. Il corpo della donna riverso a terra è stato avvistato nella zona sottostante il ponte di Villa Passo nel comune di Civitella del Tronto da una squadra dell’associazione di volontariato Gran Sasso d’Italia di Civitella del Tronto, a cui era giunta una segnalazione di un avvistamento risalente a sabato sera. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto insieme ai colleghi dell’Ucl (Unità di Comando Locale) e i cinofili hanno raggiunto il greto del torrente, dove, insieme al personale del 118, hanno portato soccorso alla donna che è apparsa cosciente anche se dolorante. A seguito del recupero la donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Civitella del Tronto e Sant’Egidio alla Vibrata per gli adempimenti di competenza. Nel corso delle ricerche effettuate nella giornata di ieri era stata battuta la zona nelle vicinanze dell’abitazione della donna. Alle ricerche sul campo aveva preso parte anche un elicottero dei vigili del fuoco del Reparto Volo di Pescara. L’attività di ricerca è stata condotta nell’ambito del Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, sotto il coordinamento della Prefettura di Teramo.