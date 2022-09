AGGIORNAMENTO “L’incendio è stato completamente spento. Sono in corso delle verifiche da parte dell’Arpam che ha installato 2 centraline per monitorare la qualità dell’aria, una nelle vicinanze dell’area interessata, l’altra nel centro abitato. La situazione verrà monitorata per 72 ore”. Così dal Comune di Grottammare.

GROTTAMMARE – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo dalle ore 6 circa in Via California, nella Zona Industriale Valtesino di Grottammare, per un incendio che ha coinvolto una parte di un capannone utilizzato come deposito per monopattini elettrici. Squadre provenienti dalla Centrale VF di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, con il supporto dell’Autoscala, hanno messo sotto controllo l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme ai capannoni adiacenti. «Non si registrano al momento persone coinvolte, l’intervento è ancora in atto» – fa sapere in un comunicato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

“L’incendio che si è sviluppato stamattina in un capannone di via California è sotto controllo. I Vigili del Fuoco che stanno ultimando le operazioni di spegnimento consigliano di tenere le finestre chiuse. Provvederemo ad aggiornarvi sugli sviluppi della situazione”.

Così comunica in una nota il Comune di Grottammare.