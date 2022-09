MARTINSICURO – ATLETICO CENTOBUCHI: Filipponi, Di Salvatore, Pietropaolo G., Veccia, De Cesaris, Piunti, D’Angelo, Tedeschi, Galli, Picciola, Pietropaolo A.

A disposizione: Beni, Gibbs, Di Luca, Galasso, Liberati S., Spina, Travaglia, D’Intino, Iovannisci. Allenatore Salvatore Fusco

GROTTAMMARE: Palanca; Manni, Genovese, Carrieri, Di Girolamo, Todisco, Traini, Cameli, De Panicis, Massi, Paolini.

A disposizione: Medori, Carboni, Evangelisti, Morello, Falleroni, Camela, Franchi, Tufoni, Ottaviani. Allenatore Stefano Cuccù

Finisce 2-3 la sfida Atletico Centobuchi e Grottammare valevole per la gara d’andata di Coppa Italia. Buon primo tempo giocato dai ragazzi di mister Fusco che si mettono in proprio giocando un bel calcio e arrivando più volte a sfiorare il gol. Da segnalare al 25′ la conclusione di Galli che al limite dell’area fa partire un sinistro violento che colpisce il montante. Al 33’ passano in vantaggio gli ospiti con Massi che alla prima occasione deposita alle spalle di Filipponi firmando lo 0-1.

Nella ripresa la formazione di Cuccù si porta sullo 0-3 con i gol di Todisco e Paolini che sfruttano al meglio le ripartenze concesse. Al 72’ la riapre l’Atletico Centobuchi con Tedeschi di testa e al 90’ accorcia ulteriormente le distanze Picciola, 2-3. In pieno recupero da segnalare un’occasione da gol per i padroni di casa con Tedeschi che riceve la sfera in area di rigore, prova il destro ad incrociare che fa la barba al palo.

Alla fine della gara, nonostante la sconfitta, mister Salvatore Fusco è soddisfatto della prestazione dei suoi ed afferma: “Nei primi venti minuti abbiamo fatto molto bene, giocando due tocchi palla terra con delle buonissime trame di gioco. Mi è piaciuto l’atteggiamento e l’approccio alla gara poi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo concedendo delle ripartenze agli avversari. – dichiara il tecnico. – Siamo consapevoli di dover migliorare, dobbiamo fare un campionato umile ed è necessario arrivare il prima possibile alla salvezza. – continua. – Ci dispiace per la sconfitta, queste partite ci fanno capire dove dobbiamo lavorare di più, i ragazzi stanno dando il massimo e ci prepareremo al meglio per la gara di sabato che sancirà l’inizio del campionato”.