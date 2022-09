SANTA VITTORIO IN MATENANO – Domenica 11 settembre all’interno di Palazzo Monti, si svolgerà l’edizione uno di Safarà Fumetti da scoprire. Un programma ricco di eventi animerà l’intera giornata all’insegna del fumetto e del divertimento.

Safarà nasce grazie all’incontro delle due associazioni culturali EquiLibri di Santa Vittoria in Matenano e Dimensione Fumetto di Ascoli Piceno, le quali, spinte dall’amore per i libri e per la divulgazione della nona arte, si sono unite per creare qualcosa di nuovo.

L’opera di divulgazione del fumetto che Dimensione Fumetto porta avanti da quasi trent’anni si è sposata appieno con la volontà di Equi Libri di creare un presidio culturale per la comunità a Santa Vittoria in Matenano.

Nel piccolo paese del fermano infatti, dopo il terribile sisma del 2016, i ragazzi di EquiLibri si sono rimboccati le maniche per dare vita a un sogno: mettere in piedi una biblioteca comunale. Con l’aiuto del Comune è nata così la Biblioteca di Santa Vittoria in Matenano, una piccola realtà sorta grazie all’impegno di giovani volenterosi, ai fondi stanziati per il sisma e alle donazioni private: fra i nomi più noti che hanno omaggiato la biblioteca di nuovi libri troviamo quelli del professor Alessandro Barbero e della casa editrice Adelphi.

Per info e dettagli aggiornati: Facebook e Instagram.