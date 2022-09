SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato l’ordinanza che stabilisce che, in occasione delle partite di calcio che si disputeranno allo stadio “Riviera delle Palme” nel Campionato di calcio di Serie D per la stagione 2022/23, sarà in vigore il divieto di vendita di bevande di qualsiasi gradazione contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica nonché il divieto di vendita in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%.

I divieti saranno operanti nelle tre ore antecedenti l’inizio delle partite e si protrarranno sino al termine delle due ore successive alla conclusione di ciascuna partita.