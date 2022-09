SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 7 settembre, dalle 7 fino alle 16, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha disposto una deviazione del transito dei veicoli da via Colombo su via Dandolo, via Vespucci e via Pigafetta.

Le modifiche alla viabilità, richieste dalla ditta impegnata nell’esecuzione di lavori su un edificio di via Colombo, serviranno a consentire lo smontaggio in sicurezza della gru del cantiere.