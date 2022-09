ASCOLI PICENO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno annunciano il conferimento di importanti promozioni.

Segue il comunicato della sezione provinciale dell’Arma:

«All’apice delle rispettive brillanti carriere, i Luogotenenti Alessandro Giorgioni, Comandante della Stazione di Villa Pigna Bassa di Folignano, Giovanni D’Eliseo, Capo Sezione Amministrativa e Junio Fajazza, Comandante della Stazione di Grottammare, hanno ottenuto l’ambito grado apicale nel loro ruolo diventando “Luogotenente Carica Speciale”.

Questa promozione non è automatica per tutti, ma occorre aver tenuto negli anni un’irreprensibile condotta ed essersi distinti per qualità professionali.

Per l’occasione, stamane, si è tenuta una breve cerimonia presso la sede del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, dove il Comandante Provinciale, Col. Giorgio Tommaseo, ha consegnato i nuovi gradi ai neo Luogotenenti Carica Speciale ai quali vanno gli Auguri più sentiti per questa ed altre soddisfazioni professionali da parte di tutta l’Arma provinciale».