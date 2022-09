L’elemento d’arredo fondamentale, il protagonista del design e dell’estetica, il re del bagno: lo specchio.

Dopotutto si sa, quando parliamo di bagno la nostra mente richiama immediatamente l’immagine di uno specchio.

Parliamo innanzitutto di una delle stanze più importanti della casa, il posto ideale dove rifugiarsi alla fine della giornata, il luogo in cui immergersi per tuffarsi nel relax e coccolarsi, la stanza che, senza ombra di dubbio, rispecchia attraverso l‘arredo la nostra personalità. Ecco allora che il bagno diventa il protagonista della casa, sempre più rifinito e curato nel dettaglio.

Arredarlo con idroclic è semplice! Basta scegliere lo stile giusto, gli oggetti giusti e soprattutto lo specchio perfetto.

Lo specchio dona maggiore completezza all’ambiente, ne migliora lo spazio e addirittura la percezione che si ha di esso.

Si è mostrato negli anni come il complemento d’arredo imprescindibile sia per il suo carattere estetico sia per la sua funzionalità. Scegliere quello ideale talvolta non è facile.

Lo specchio è il dettaglio che non può mancare, l’alleato migliore, l’elemento decorativo che deve adattarsi all’intero stile del bagno e della casa. Non bisogna sottovalutarlo.

Come scegliere lo specchio giusto

Non parliamo di un oggetto qualunque. La sua scelta è minuziosa e importante.

Lo specchio restituisce il giusto valore ai mobili e regala luminosità al bagno. Le soluzioni sono davvero tante e ogni minimo dettaglio fa la differenza: sono importanti in questo caso la forma e la grandezza! Sicuramente il gusto personale gioca un ruolo importantissimo. Spesso si ricollegano alle forme della stanza, alla dimensione dei mobili. Negli ultimi anni si è diffusa infatti la tendenza delle specchiere asimmetriche, molto grandi o piccole e multiple. Le teorie sono tante e le mode infinite. Non sempre infatti per uno spazio piccolo si sceglie uno specchio piccolo, anzi al contrario.

Spesso per ingannare la percezione e giocare con le sensazioni si cerca proprio di inserire specchi molto grandi per stanze ridotte in modo da dare un maggiore senso di spazio occultando le stanze soffocanti. Lo stesso vale per le forme, non esiste un design specifico, esiste una grande tendenza a seguire il gusto personale e ad adattare lo specchio al meglio allo spazio circostante.

Gli specchi negli ultimi anni hanno seguito mode e tendenze diverse sposando le forme più disparate: specchi tondi, rettangolari, quadrati, ovali e con forme irregolari.

Molti tendono ad abbinare la forma dello specchio al mobile, altri invece giocano utilizzando forme completamente diverse e opposte tra loro creando dei dinamici giochi di luce. Una delle caratteristiche più importanti di questo fondamentale complemento d’arredo, infatti, è proprio la luce. Molti specchi infatti sono dotati di luci interne che rendono questo accessorio ancora più notevole. Anche le cornici fanno la differenza: grandi e colorate, con finiture particolari, abbinate all’arredamento, classiche o moderne.

Le soluzioni sono davvero tante, dalle specchiere classiche alle soluzioni high tech che rendono il bagno un ambiente ultra moderno.

In linea di massima lo specchio è sicuramente uno degli ultimi elementi acquistati all’interno di una casa, l’ultimo a completare l’arredo, il dettaglio per alcuni, ma non di certo la scelta meno importante.

È importante trovare con cura lo specchio adatto per il bagno e per l’arredo, la ciliegina sulla torta che dona carattere e personalità alla casa.

Scegli la soluzione d’arredo ideale per te e per i tuoi ambienti e dona carattere al tuo bagno.