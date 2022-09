Centro Le Palme, oltre 30 specialisti al servizio della tua salute

Rappresenta uno dei principali centro di riferimento per la diagnosi prenatale e per le ecografie di II livello nel territorio “marchigiano” grazie alla presenza di un team di ginecologhe ecografiste altamente qualificate e in costante aggiornamento e grazie a importanti investimenti su macchinari di ultima generazione.