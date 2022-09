Un Porto d’Ascoli estremamente concreto domina la partita anche dopo l’espulsione di Sensi, in inferiorità numerica. Un primo tempo all’assalto ed un secondo tempo più di contenimento, è sempre il Porto D’Ascoli ad essere più pericoloso, mentre la difesa riesce a bloccare gli assalti dell’Avezzano e disinnescare il pur sempre ostico Dos Santos.

Testa – 6: Aiutato da una difesa rocciosa non ha avuto molti pensieri

Petrini -7: Copre bene la sua zona e non lascia penetrare palla, ottima la sua prestazione anche nel rilancio della squadra.

Passalacqua – 6,5: Buon lavoro in copertura, neutralizza diversi assalti.

Sensi – 6: Difende bene e fa una buona partita, peccato i due cartellini gialli, di cui il secondo, a mio avviso, assolutamente immeritato

Pasqualini – 7: Una roccia, gioca in maniera intelligente, dalla sua parte, gli avversari non passano

Pacchioli – 5: molto volume di gioco, ma spesso inconcludente, perde palla facilmente.

D’Alessandro – 7,5: Domina il centrocampo ed è l’uomo in più in copertura,

Pietropaolo – 6: Si impegna ed è molto concreto, tuttavia c’è ancora un buon margine di miglioramento.

Verdesi – 9: E’ naturalmente l’uomo partita autore di 2 magnifici gol che regalano la vittoria agli Arancioni, pericoloso in diverse occasioni

Spagna – 6: Una buona prestazione la sua, anche se, come centrale, non riesce a spiccare rispetto agli ottimi Verdesi e Battista

Battista – 8: Porta avanti palla, ha un’ottima visione di gioco e serve bene i compagni, ma soprattutto è quello che forse ha dato più grattacapi a Grbic ed a tutta la difesa abruzzese.

Dalla Panchina:

Rossi – 6: Subentrato ad un applauditissimo Battista si mette in mostra solo in un’occasione o due

Fall – 5: Non all’altezza delle aspettative la prestazione dell’ex Rossoblu che si fa notare in un paio di occasioni, deve forse ancora affiatarsi con il gruppo, ma bisogna dire che ha giocato per un tempo relativamente breve

Rovinelli – 5: Quasi non si nota in campo, ma ha giocato veramente poco

Clerici – nc: Entrato praticamente all’ultimo minuto, non valutabile