SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole dei protagonisti dopo il 2-0 maturato al “Riviera” tra Porto d’Ascoli e Avezzano.

Mister Ciampelli: “Dedico la vittoria ai miei figli e mia moglie, per noi è una giornata particolare. Ringrazio la dirigenza, lo staff e tutti i calciatori che hanno lavorato per questa vittoria che ci permette di continuare la striscia positiva. Stiamo ritrovando alcuni automatismi che hanno contraddistinto la crescita della squadra da due anni a questa parte, abbiamo fatto un’ottima partita dal punto di vista tecnico. Una delle caratteristiche della scorsa stagione era che prendevamo sempre noi il primo schiaffo, cosa che è sempre meglio dare per primi che subire. Davanti avevamo una squadra molto ostica, completamente diversa da quella che abbiamo affrontato due settimane fa. Serviva dunque questo tipo di atteggiamento e di impatto per trovare i primi 3 punti in uno scontro diretto. Ore testa al Roma City, squadra nuova, dovremo preparare molto bene la partita. Fall e Rovinelli? Sono due ragazzi nuovi che si sono inseriti benissimo nell’organico”.

Mister Scorsini: “Nel calcio se regali quello che abbiamo regalato noi in Serie D non ti perdonano. Più della partita parlerei delle situazione del nostro ambiente. Non ho la bacchetta magica, sono qui da pochi giorni senza aver avuto modo di conoscere pregi e difetti di questa squadra. C’è tanto da lavorare, pensiamo solo a rimboccarci le maniche già da domani”.

Matteo D’Alessandro, centrocampista del Porto d’Ascoli: “Era importante partire col piede giusto, loro hanno cambiato allenatore e giocatori quindi ci aspettavamo che sarebbe stata una gara diversa da due settimane fa. Siamo stati bravi a segnare subito, vogliamo alzare l’asticella, tutti si sentono parte del progetto. E’ importante non aver subito gol per due gare di fila, siamo stati compatti anche in un momento delicato come il quarto d’ora dopo l’espulsione”.