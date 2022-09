Note: Civitanova Marche, 25° soleggiato, campo in discrete condizioni. Montegiorgio in completo bianco ed inserti rossoblu, Samb in tenuta rossoblu. Circa 600 i tifosi giunti da San Benedetto.

Angoli 6-2

Ammoniti Viscardi (15′), Proia (25′), Migliorini (27′)

Espulsi

Marcatori Proia (42′ pt), Chinellato (4′ st)

FORMAZIONI

MONTEGIORGIO: Forconesi, Cardoni, Morganti, De Angelis, Perini, Diop, Pampano, Monza, Tenkorang, Albanesi, Zancocchia.

A disposizione: Traini, Baraboglia, Romanucci, Monterotti, Marini, Rango, Vignaroli, Perpepaj, Antichi. Allenatore Gianluca De Angelis

SAMBENEDETTESE: Berti, Rubacal, Conson, Migliorini, Viscardi, Lulli, Cardella, Bianchino, Chinellato, Emili, Proia.

A disposizione: Guerrieri, Murati, Zaffagnini, Vita, Marras, Angiulli, Umile, Scarponi, Tassi. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA



PRIMO TEMPO

14′ Primo squillo della gara con il Montegiorgio: lancio dalla difesa in profondità verso Tenkorang che entra in area e spara alto.

15′ Ammonito Viscardi, intervento in ritardo su Albanesi.

25′ RECLAMA UN RIGORE LA SAMB: ottimo scambio sulla destra tra Viscardi e Feliz, con quest’ultimo che viene servito in area e viene contrastato fallosamente da Morganti. L’arbitro lascia correre.

25′ Ammonito Proia per aver fermato irregolarmente in contropiede Albanesi.

27′ Ammonito Migliorini, fallo ai danni di uno scatenato Albanesi.

29′ OCCASIONE SAMB: perde il pallone in fase di disimpegno il Montegiorgio, Emili intercetta e si invola verso la porta. Il 10 rossoblu calcia sul primo palo ma trova l’esterno della rete.

38′ Ci prova il Montegiorgio: Albanesi al limite dell’area se ne va con una finta e va al tiro ma finisce troppo alto.

42′ GOL DELLA SAMB! Ottima discesa di Cardella sulla sinistra che fa fuori un avversario, entra in area e appoggi a rimorchio per Proia che con il sinistro insacca sotto al sette e fa 0-1.

44′ PALO DELLA SAMB: Chinellato al limite dell’area di smarca e fa partire un destro violento che scheggia il palo e finisce fuori.

45′ L’arbitro ha assegnato un minuto di recupero.

45+1′ Arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce 0-1 il primo tempo tra Montegiorgio e Sambenedettese. A decidere per il momento una rete di Proia.

SECONDO TEMPO

1′ OCCASIONE MONTEGIORGIO: Pampano se ne va sulla destra e conclude verso la porta, Berti respinge in angolo.

4′ GOL DELLA SAMB! Cardella in area di rigore va al tiro, respinto da Forconesi. Sulla ribattuta si avventa Chinellato che fa 0-2.

7′ Doppio cambio del Montegiorgio. Escono Monza e Zancocchia, dentro Baraboglia e Marini.

12′ OCCASIONE MONTEGIORGIO: discesa sulla sinistra di Albanesi che entra in area di rigore e scarica per Pampano. Il 7 di casa con il destro tira in porta, Berti con una parata salva la porta rossoblu.

14′ Cambio per Alfonsi: esce Migliorini, al suo posto Zaffagnini.

14′ Altro cambio per De Angelis: esce Tenkorang per fare posto a Perpepaj.

16′ Seconda sostituzione per la Samb: esce Emili dentro Angiulli.