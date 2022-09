SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket annuncia la firma dell’ala Pivot Marco Caloia. Marco nelle ultime due stagioni è stato un giocatore della Janus Fabriano. Nel 2020/21 ha vinto il campionato di Serie B ed il Campionato Under 20 Gold. Nella stagione 2021/22 ha fatto parte del roster della Serie A2 ed ha partecipato in doppio utilizzo al campionato di serie D con il Bad Boys Fabriano conquistando la promozione in Serie C.

“Sono molto contento di essere un nuovo giocatore della Sambenedettese Basket” – sono le parole di Marco Caloia. – “Non vedo l’ora di iniziare questo percorso insieme, sono motivatissimo soprattutto perché siamo una squadra molto giovane e da qui parte l’intenzione di stupire un po’ tutti anche noi stessi… spero di poter dare il mio contributo alla squadra facendo tutto il possibile, spingendomi oltre ogni difficoltà, sia individuale che di squadra. Auguro a tutti un buon inizio di stagione e di arrivare il più in alto possibile togliendoci qualche soddisfazione tutti insieme.

Coach Alessandro Roncarolo commenta così l’arrivo in rossoblù dell’ala Pivot: “Inseriamo in squadra un giocatore che avrà fiducia e spazio per dimostrare tutto il suo valore in un torneo difficile come quello di serie C. Sono sicuro che sarà determinante per raggiungere insieme ottimi risultati.”