BARLETTA – Si è da poco concluso a Barletta il Campionato Italiano di Beach Sprint Rowing – la nuova entusiasmante specialità del canottaggio in mare che sarà anche presente ai Giochi Olimpici 2028 – dove la Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto è stata ancora una volta protagonista con una rappresentativa di ben 13 atleti. Sfiorano il podio conquistandosi il quarto posto le ragazze del quattro under 19 (Meo Arianna, De Luca Martina, Messina Anna Laura, Travaglini Martina; timoniere Capriotti Massimiliano) dopo una gara dominata. Spiccano poi i quinti posti ottenuti dal quattro maschile senior (Gazzoli Francesco, Pompei Lorenzo, Travaglini Davide, Airini Giorgio; timoniere Capriotti Massimiliano) e dal doppio maschile under 19 (Albini Stefano, Giobbi Lorenzo), entrambi arrivati ad un soffio dalla semifinale.

Anche i neotecnici Andrea Bevilacqua e Lorenzo Pompei dimostrano di non aver appeso ancora i remi al chiodo piazzandosi decimi nel doppio maschile senior, una delle categorie più competitive della manifestazione. E’ argento l’atleta master Anna Gottardo, padovana di nascita ma sambenedettese di adozione, nel 4 misto LNI SBT-Canottieri Montefeltro. Significative sono le parole del tecnico Gianni Meo: ”Sono orgoglioso dei ragazzi, molti erano all’esordio in una gara nazionale ma hanno dimostrato di essere pronti per questi palcoscenici. Il movimento del Beach Sprint è in crescita e i nostri ragazzi sono al passo, augurandoci che questo primo campionato disputato possa essere il preludio di altri bei risultati futuri.”