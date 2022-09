SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per la prima di campionato tra Porto d’Ascoli e Avezzano.

Orange reduci dal passaggio del turno di Coppa Italia con il Chieti, Avezzano che invece proprio col Porto d’Ascoli è stato eliminato dalla competizione nel primo turno preliminare. A distanza di due settimane da quel 2-1, i marsicani tornano in Riviera con un nuovo mister: mister Torti è stato infatti esonerato, per lasciare il posto a mister Marco Scorsini.

NOTE

Porto d’Ascoli-Avezzano sarà diretta dall’arbitro Carlo Palumbo della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Antonio Alessandrino di Bari.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Petrini, Pasqualini (90′ Clerici), Passalacqua, Sensi, Verdesi (80′ Rovinelli), Battista (75′ Rossi), Pacchioli, D’Alessandro, Spagna (75′ Fall), Pietropaolo. All. Ciampelli.

AVEZZANO (4-3-3): Grbic, Zanon, Lombardo, Sassarini (70′ Donatangelo), Di Gianfelice, Filosa, Monaco (60′ Cissè), Marietti, Dos Santos, Pendenza (44′ Pellecchia), Selle. All. Scorsini.

ANGOLI

9-2

AMMONITI

Sensi (P) Selle (A) Di Gianfelice (A)

ESPULSI

Sensi (P)

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ Gol annullato a Sensi per fuorigioco sugli sviluppi di un corner.

20′ GOL DI VERDESI. 1-0 Porto d’Ascoli col numero 7 che insacca la risposta corta di Grablic.

25′ Gran botta di Battista, para il portiere.

30′ Serie di angoli per il Pda, che chiude l’Avezzano all’interno della sua trequarti, tuttavia poco sfruttati.

36′ Altra occasione da corner per gli orange, Battista pesca sul secondo palo D’Alessandro che di testa mette alto di poco.

40′ Ci prova Battista da fuori. Non inquadra lo specchio.

43′ RADDOPPIO DI VERDESI: Pacchioli lavora bene il pallone sul fondo, mette in mezzo per Verdesi che di punta col destro fa 2-0.

SECONDO TEMPO

5′ Ammoniti Di Gianfelice e Donatangelo per fallo tattico nel giro di pochi minuti.

15′ Spagna in semirovesciata sfiora il 3-0.

25′ Battista prova il 3-0. Grablic c’è.

27′ Ammonito Donatangelo.

29′ Cambi nel Pda, fuori Battista per Rossi. Dentro anche Fall per Spagna.

30′ Espulso Sensi per un fallo su Cissè. Porto d’Ascoli in 1o in questo quarto d’ora finale.

33′ Ciampelli corre ai ripari, fuori Verdesi e dentro il difensore Rovinelli.

44′ Ci prova Lombardo ma la palla è alta.

45′ Saranno 5 i minuti di recupero, i biancoverdi provano il forcing finale ma il Pda resiste.

45’+4 Non c’è più tempo, il Porto d’Ascoli non concede nulla, nemmeno in inferiorità numerica e batte per 2-0 l’Avezzano, ottenendo i primi 3 punti della stagione. Buona la prima.