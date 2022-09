Venezia, Itri e Benevento: queste le prossime tappe di proiezione del pluripremiato cortometraggio Anna, attivo nel territorio nazionale alla promozione della bellezza della perla dell’adriatico.

Si parte sabato 3 settembre presso la Fondazione Ente dello spettacolo, in occasione della 79a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia; una presentazione ad hoc, all’interno della kermesse Social Film Festival Artelesia, che si concluderà a Benevento il 28 Settembre. Madrine della manifestazione saranno le attrici ed influencer Michela Andreozzi e Jenny De Nucci; il corto Anna è tra i 5 finalisti internazionali, cercando, attraverso la regia di Vincenzo Palazzo e la maestria recitativa di Daria Morelli, di contendersi l’ ennesimo titolo.

Ad Itri, in provincia di Latina, si parlerà dell’opera grottammarese all’interno della kermesse di presentazione dell’opera editoriale” Felice di Nome e di Fatto”, della scrittrice Tiziana Morrone e moderata da Ilenia Cardogna. Dopo la consacrazione al premio Rai Sorriso Cinema Channel, al fianco di Anna Safroncik e Neri Marcore’, continua dunque il viaggio artistico dell’opera made in Grottammare, toccando i salotti culturali di eccellenza della penisola.

Infine l’ente policulturale Artistic Picenum è al lavoro in questi giorni per definire l’imminente stagione autunnale teatrale live nel Piceno:

” La mission che ci guida – dichiara lo staff associativo- è sempre quella dell’originalita’, unità alla qualità nell’offerta proposta, mai banale e capace di dialogare con lo star system italiano a 360 gradi, contemplando varie discipline artistiche. Stiamo ultimando l’ ideazione nello specifico di tre eventi nella costa Picena, cercando di proporre volti nuovi ed affermati in esclusiva per il territorio – aggiunge lo staff associativo-. Invitiamo tutti a seguirci nei nostri canali social per tutti gli aggiornamenti, sempre rivolti a cercare di sorprendere, con umiltà e determinazione, il gusto dei nostri cari followers.”

Canali social da record per l’ente policulturale in questa estate 2022, con oltre 15.000 insight di visualizzazioni, a testimonianza della capacità di interazione attraverso le neo vie comunicative del web.