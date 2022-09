PORTO SAN GIORGIO – Aveva aggredito, lo scorso luglio, un suo coetaneo per futili motivi. Lo aveva colpito con un pugno al volto, sul lungomare Gramsci di Porto San Giorgio, costringendolo ad andare in ospedale. È stato identificato dai Carabinieri un 18enne, residente nel comune ma di origini abruzzesi, autore del gesto violento nei pressi di un noto chalet. La vittima di quell’aggressione, un 19enne originario della Provincia di Macerata, era stata soccorsa presso l’Ospedale di Fermo dopo aver ricevuto un pugno la cui violenza gli aveva provocato una frattura della mandibola, per una prognosi iniziale di 30 giorni, per la quale era stato necessario anche un trasferimento all’Ospedale di Ancona-Torrette. Gli agenti della Stazione di Porto San Giorgio hanno denunciato l’aggressore alla Procura della Repubblica di Fermo, per il reato di lesioni personali volontarie.