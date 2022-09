ANCONA – Nell’ambito dei controlli in alcuni pubblici esercizi in zona Portonovo, un ristorante è risultato sprovvisto del Piano di emergenza ed evacuazione previsto dalla legge, obbligatorio per la sicurezza del personale dipendente e della clientela. L’irregolarità è stata rilevata dalla Squadra Amministrativa della Questura di Ancona, che ha effettuato ispezioni in collaborazione con Polizia Locale, Ufficio del Commercio e Ispettorato del Lavoro.

Per tale motivo al locale è stato destinato un provvedimento di sospensione dell’attività, fino a che non venga presentato dal locale il piano di emergenza e di evacuazione. Al ristorante è stata inoltre comminata una multa di 2.500 euro, e l’Ispettorato del Lavoro ha richiesto alla ditta la documentazione riguardante i contratti dei 24 dipendenti.