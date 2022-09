GROTTAMMARE – Attimi di apprensione intorno alle ore 12 in Via Dante Alighieri, Zona Ascolani. Una donna anziana, romana d’origine ma che da tempo vive da sola a Grottammare, aveva smesso di rispondere al telefono e al citofono. Scattato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autoscala per entrare nell’appartamento, e i sanitari del 118 per soccorrere la donna. Fortunatamente, per lei non c’è stato bisogno di ricovero: la donna, affetta da scabbia, si è alzata da sola per ricevere assistenza medica.