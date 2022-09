GROTTAMMARE – Il 2 settembre, una “nutrita pattuglia” del 5 elettronica C dell’ ITIS Montani di Fermo, si è riunita per la cena al Tropical di Grottammare per festeggiare i 40 anni dal diploma. La 5ª C è stata la classe del sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo e di Roberto Marcucci uno dei titolari della Menowatt. I più lontani sono giunti da Pescara, Tollo e L’Aquila. Alcuni in diretta via social media dalla Sardegna e dalla Puglia. La cena del 5C è un evento abbastanza frequente a testimonianza del forte legame di amicizia di allora che continua oggi. È già in programma la prossima riunione.