Grottammare Calcio: a centrocampo torna la bandiera Davide Traini

Si tratta del 3°ritorno con la squadra bianco-celeste per l'esperto centrocampista classe 1982 cresciuto proprio nel vivaio del Club rivierasco che in questa stagione interrotta dal virus 2019/20 era sceso in 1a Categoria Girone D, giocando nell'Azzurra Mariner. Confermato in attacco Michele De Panicis.

di Giordano Novelli