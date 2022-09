SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si disputa domenica 4 settembre la 25° edizione della “Straregata Trofeo Manuela Sgattoni”, veleggiata sociale del Circolo Nautico Sambenedettese, aperta anche ad amatori e a soci di altri circoli.

Alle ore 11 circa venticinque barche a vela si muoveranno dal porto sambenedettese per quella che ormai è diventata una festosa abitudine, dedicata alla sfortunata velista e istruttrice sambenedettese del Cns deceduta prematuramente.

Il tempo massimo per la gara è fissato in tre ore e successivamente inizierà la festa conclusiva, con le premiazioni che avranno anche una finestra per consegnare al giovane velista Alessandro D’Orazio una borsa premio da parte di Banca Generali, per i suoi ottimi risultati fatti conseguire nella classe Optimist.

Il premio per l’armatore dell’imbarcazione che giungerà al primo posto consiste in un monopattino elettrico, mentre altri premi verranno assegnati, sempre in base alla classifica finale.

Dei riconoscimenti verranno riservati anche all’equipaggio solitario, a quello formato da “lui e lei”, a quello più giovane e all’equipaggio più anziano, a quello più numeroso, a quello interamente femminile e allo scafo con l’anno di varo più datato.

Al termine della cerimonia, verrà preparato un gustoso ristoro aperto ai partecipanti alla veleggiata e a tutti i soci del Circolo Nautico Sambenedettese. Hanno collaborato per la riuscita dell’evento le aziende Fortek, Ristorante Circolo Nautico, Bar Il Molo e Decathlon.