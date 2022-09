Rotary Club di San Benedetto, successo per la cena natalizia di raccolta fondi

Venerdì 17 dicembre, i soci del Rotary Club di San Benedetto si sono riuniti all'hotel Calabresi per la classica cena degli auguri e per raccogliere altri fondi per l'acquisto di un sistema di monitoraggio da destinare ai pazienti del Pronto Soccorso dell'ospedale

di Elvira Apone