FANO – Paura sulla SS16, per via di un tamponamento avvenuto a Torrette di Fano che ha coinvolto un’auto e un veicolo commerciale leggero. Il conducente dell’autovettura è stato trasportato all’ospedale di Ancona-Torrette con l’eliambulanza. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Lo scontro è avventuto intorno alle 12 circa di oggi 2 settembre, all’altezza di via Bellariva: i mezzi coinvolti sono una Fiat 500 d’epoca, condotta da un 84enne di Vallefoglia, e un autocarro Opel Combo condotto da un uomo di Piagge, 51 anni. I due veicoli procedevano entrambi in direzione Sud: l’autocarro era fermo al centro della strada per svoltare a sinistra in via Bellariva, quando la Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, tamponava l’autocarro riportando lesioni gravi tali da richiedere l’intervento di Icaro, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Torrette.