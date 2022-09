SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata sospesa per dieci giorni la licenza di un noto locale notturno di San Benedetto, colpevole di aver commesso reiterate violazioni nella gestione dell’attività. Durante i controlli interforze effettuati nel corso della stagione, sono stati riscontrati vari episodi che hanno messo a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica: per questo motivo, per il predetto periodo il locale non potrà più organizzare serate danzanti.

Segue il comunicato della Questura di Ascoli Piceno:

«Il Questore di Ascoli Piceno ha adottato ai sensi dell’art.100 TULPS un provvedimento di sospensione della licenza della durata di 10 giorni nei confronti di un noto locale notturno di San Benedetto del Tronto (AP), a seguito di reiterate violazioni relative alla gestione della medesima attività.

In particolare, nel corso della stagione, anche in occasione dei controlli interforze effettuati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e della Polizia locale, finalizzati anche al controllo della “movida” della località rivierasca, sono stati riscontrati vari episodi che hanno messo a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il locale quindi per il predetto periodo non potrà più effettuare serate danzanti.

Ascoli Piceno, 02 settembre 2022»