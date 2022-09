PORTO SAN GIORGIO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM di Fermo hanno denunciato il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale. I militari hanno accertato che un 53enne originario della Romania, ma residente in Provincia di Fermo, dopo aver perso il controllo del suo fuoristrada era andato a collidere contro un’utilitaria, con al volante un 34enne romano.

Gli uomini della Benemerita, dopo averlo sottoposto alla prova dell’etilometro, hanno rilevato che l’uomo aveva un tasso di alcool nel sangue superiore di ben sei volte a quello consentito dalla legge.

Al conducente è stata quindi immediatamente ritirata la patente di guida; il veicolo, di sua proprietà, è stato sottoposto a sequestro ai fini della successiva confisca. Per il 53enne è scattata anche la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo, per guida in stato di ebbrezza.